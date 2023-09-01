Матчи Карацева и Джоковича на US Open: расписание и результаты 1 сентября

Карацев сыграет с американцем Шелтоном в третьем круге US Open

Пятый игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

В пятницу, 1 сентября, свои матчи третьего круга US Open проведут Аслан Карацев и Новак Джокович.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 1 сентября (пятница)

Томми Пол (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — время начала матча — 19.00

Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — время начала матча — 19.30

Адриан Маннарино (Франция) — Фрэнсис Тиафу (США) — время начала матча — 21.00

Чжичжэнь Чжан (Китай) — Ринки Хиджиката (Австралия) — время начала матча — 21.00

Доминик Штрикер (Швейцария) — Бенжамен Бонзи (Франция) — время начала матча — 21.30

Борна Гойо (Хорватия) — Иржи Веселы (Чехия) — время начала матча — 01.00 (2 сентября)

Якуб Меньшик (Чехия) — Тэйлор Фриц (США) — время начала матча — 02.00 (2 сентября)

Ласло Дьере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия) — время начала матча — 03.30 (2 сентября)

В России нет официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 года. Следить за матчами можно в матч-цетре сайта «СЭ», в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (потребуется VPN).

US Open закончится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»