Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:50

Медведев: «Хочу, чтобы Джокович с Синнером провели на корте 7 часов 30 минут»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев иронично прокомментировал предстоящий матч полуфинала Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

«Скажем, я выйду в финал, и если вы меня спросите, с кем я хочу там играть — с Новаком, который здесь никогда не проигрывал и идет на безумную статистику, или с Янником, который не отдает сет, даже уступая 1:5 на тай-брейке, то я не знаю (улыбается). Правда не знаю. Хочу, чтобы они играли семь с половиной часов, чтобы было 30-28 на тай-брейке в пятом сете. И тогда посмотрим, будут ли они уставшими в воскресенье», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Ранее Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Россиянин в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира. До этого он становился финалистом турнира «Большого шлема» в 2021 году (проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6) и в 2022-м (проиграл Рафаэлю Надалю 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Даниил Медведев
Новак Джокович
Янник Синнер
0
Читайте также
Медведев победил Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open 2024
Спецслужбы Франции проверяют участников эстафеты олимпийского огня на связи с СВО
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Циньвэнь — Калинская: видеообзор матча четвертьфинала Australian Open
Медведев — в полуфинале и ждет соперника, Калинская проиграла. Онлайн-трансляция Australian Open 24 января
Медведев: «Устаю, но бьюсь, как могу»
Калинской не хватило «физики». Но россиянка может гордиться выступлением на Australian Open
Медведев — об Алькарасе: «Постараюсь усложнить ему жизнь»
Определились все полуфиналисты Australian Open-2024 у женщин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циньвэнь — Калинская: видеообзор матча четвертьфинала Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости