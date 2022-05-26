Медведев победил Джере и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге он победил Ласло Джере из Сербии со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

Медведев сделал 7 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету Джере 7 двойных ошибок и 3 реализованых брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:3