Медведев победил Джере и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Во втором круге он победил Ласло Джере из Сербии со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 37 минут.
Медведев сделал 7 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету Джере 7 двойных ошибок и 3 реализованых брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде Медведев сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:3
Новости