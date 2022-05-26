Грачева и Калашникова не смогли пройти во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачева и Оксана Калашникова из Грузии не прошли во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос».

В первом круге они проиграли Кейтлин Кристиан из США и Лидии Морозовой из Белоруссии со счетом 6:3, 5:7, 3:6.

В следующем раунде Кристиан и Морозова сыграют с Алисией Росольской из Польши и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 3:6, 7:5, 6:3