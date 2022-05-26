Грачева и Калашникова не смогли пройти во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Варвара Грачева и Оксана Калашникова из Грузии не прошли во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос».
В первом круге они проиграли Кейтлин Кристиан из США и Лидии Морозовой из Белоруссии со счетом 6:3, 5:7, 3:6.
В следующем раунде Кристиан и Морозова сыграют с Алисией Росольской из Польши и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 3:6, 7:5, 6:3
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