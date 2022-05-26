Кецманович сыграет с Медведевым в третьем круге «Ролан Гаррос»
Серб Миомир Кецманович вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Во втором круге он победил Александра Бублика из Казахстана со счетом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.
В следующем раунде Кецманович сыграет с Даниилом Медведевым, который ранее обыграл Ласло Джере со счетом 6:3, 6:4, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Миомир Кецманович (Сербия, 28) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 7:5, 6:2, 6:1
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