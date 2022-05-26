Кецманович сыграет с Медведевым в третьем круге «Ролан Гаррос»

Серб Миомир Кецманович вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге он победил Александра Бублика из Казахстана со счетом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

В следующем раунде Кецманович сыграет с Даниилом Медведевым, который ранее обыграл Ласло Джере со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Миомир Кецманович (Сербия, 28) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 7:5, 6:2, 6:1