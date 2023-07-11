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Сегодня, 15:15

Берреттини: «Рефлексами и реакцией Алькарас немного напоминает мне Новака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в четвертом круге Уимблдона (6:3, 3:6, 3:6, 3:6).

«У него невероятно быстрая реакция. Первую подачу он принимает подрезкой, делает это очень тонко. Всегда сложно. Он любит играть в обороне, так что первый удар нужно наносить очень точно. На второй подаче он встает близко к задней линии. Можно как угодно варьировать, но он всегда ловит нужный момент для удара. Рефлексами и реакцией он немного напоминает мне Новака. На подаче я это чувствовал. Но еще я чувствовал, что когда я ловил ритм, ему это не нравилось», — приводит слова Берреттини Asapsports.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Маттео Берреттини
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