Сафиуллин — Синнер: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Во вторник, 11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором встретятся россиянин Роман Сафиуллин и итальянец Янник Синнер.

Начало встречи Сафиуллин — Синнер запланировано на 16.30 по московскому времени.

Сафиуллин впервые в карьере дошел до 1/4 финала Уимблдона, Синнер оказался в четвертьфинале турнира во второй раз.

Между собой теннисисты встречались один раз на турнире ATP Cup в Австралии в январе 2022 года, тогда Синнер победил со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.