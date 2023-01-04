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Сафиуллин — Синнер: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Во вторник, 11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором встретятся россиянин Роман Сафиуллин и итальянец Янник Синнер.

Начало встречи Сафиуллин — Синнер запланировано на 16.30 по московскому времени.

Сафиуллин впервые в карьере дошел до 1/4 финала Уимблдона, Синнер оказался в четвертьфинале турнира во второй раз.

Между собой теннисисты встречались один раз на турнире ATP Cup в Австралии в январе 2022 года, тогда Синнер победил со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Рублев&nbsp;&mdash; Джокович. Рублев против Джоковича, Сафиуллин — Синнер. Онлайн-трансляция вторника на Уимблдоне

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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