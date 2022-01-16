Премьер-министр Австралии: «Поддерживаю решение о депортации Джоковича»

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение Федерального суда страны о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Федеральный суд Австралии в полном составе единогласно принял решение отклонить апелляцию господина Новака Джоковича в попытке оспорить решение министра иммиграции об аннулировании его визы, — приводит слова Моррисона BBC. — Это решение было принято из соображений охраны здоровья, безопасности и правопорядка, что отвечает общественным интересам.

Я поддерживаю решение о защите границы и обеспечении безопасность австралийцев. Как я уже сказал в пятницу, австралийцы принесли много жертв во время этой пандемии, и они справедливо ожидают того, что эти жерты будут не напрасны.

Во время пандемии мы добились одного из самых низких показателей смертности и высоких показателей вакцинации, а также сохранили экономику. Я благодарю суд за его внимание к этим вопросам, а также всех участников процесса за их терпение. Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии и начать наслаждаться теннисом".