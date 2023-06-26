Маррей: «У меня есть мысли, когда я хотел бы завершить карьеру, и это не Уимблдон-2023»

Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, может ли Уимблдон-2023 стать последним в его карьере.

«Я надеюсь, что нет, но кто знает. Для меня важно успеть сделать то, на что я способен, потому что, если что-то случится с моим бедром или снова потребуется серьезная операция, мне придется расстаться с теннисом. Но пока я хочу продолжать играть. Я знаю, что это не будет продолжаться вечно. У меня есть мысли, когда я хотел бы завершить карьеру, и это не Уимблдон в этом году. Я определенно чувствую, что могу играть на высоком уровне еще пару лет», — приводит Sky Sports слова теннисиста.

36-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде, победителем трех турниров «Большого шлема» и 49 турниров АТР (из них 46 в одиночном разряде).

Уимблдон 2023 года пройдет с 3 по 16 июля.