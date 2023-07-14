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Сегодня, 16:00

Маркета Вондроушова — Онс Жабер: где смотреть трансляцию финала Уимблдона

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Онс Жабер.
Фото Reuters

В финале Уимблдона-2023 представительница Туниса Онс Жабер встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Матч состоится на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — 16.00 (мск).

24-летняя Вондроушова пробилась в решающий матч, украинку Элину Свитолину — 6:3, 6:3. Также на пути к финалу она победила американку Пейтон Стернс (6:2, 7:5), россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:3), хорватскую теннисистку Донну Векич (6:1, 7:5), свою соотечественницу Мари Бузкову (2:6, 6:4, 6:3) и американку Джессику Пегулу (6:4, 2,6, 6:4).

Маркета являлась 42-й ракеткой мира и не попала в посев, таким образом, став первой несеяной финалисткой «Уимблдона» в Открытой эре — после 1968 года.

Для чешской теннисистки этот финал турнира серии «Большого шлема» станет вторым в карьере. В 2019 году она в решающей игре на «Ролан Гаррос» проиграла австралийской теннисистке Эшли Барти.

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28-летняя Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона, обыграв представительницу Белоруссии Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Также на пути к решающему матчу Онс победила Магдалену Фрех из Польши (6:3, 6:3), представительницу Китая Чжосюань Бай (6:1, 6:1), канадку Бьянку Андрееску (3:6, 6:3, 6:4), чешку Петру Квитову (6:0, 6:3) и прошлогоднюю победительницу Елену Рыбакину (6:7, 6:4, 6:1).

Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров «Большого шлема». На Уимблдоне — 2022 она проиграла Елене Рыбакиной, а на Открытом чемпионате США — 2022 — польке Иге Свентек.

Следить за женским финалом Уимблдона в прямом эфире на российских телеканалах не получится, так как легальных трансляций турнира в России нет. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на сайте «СЭ», а также с помощью официального сайта соревнований.

Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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