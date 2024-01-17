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Тимофеева: «Честно говоря, я выходила на матч против Возняцки без каких-либо ожиданий»

Тимофеева прокомментировала победу над Возняцки во втором круге Australian Open
Ана Горшкова
Корреспондент
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Мария Тимофеева и Каролин Возняцки.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала победу над датчанкой Каролин Возняцки во втором круге Australian Open-2024.

«У меня сейчас просто нет слов, — цитирует Тимофееву сайт WTA. — Для меня было большой честью играть сегодня против Каролины. Честно говоря, я выходила на матч без каких-либо ожиданий, просто чтобы показать, на что я способна, и посмотреть, как сложится матч, и это было действительно здорово. Я наслаждалась каждой секундой».

Следующий соперницей 20-летней Тимофеевой станет победительница матча Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя.

Теннис
Australian Open
Каролин Возняцки
Мария Тимофеева
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