Квитова обыграла Кристину Плишкову во втором раунде US Open
22:48
Чешская теннисиста Петра Квитова победила свою соотечественницу Кристину Плишкову (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде.
Следующей соперницей чешки станет представительница Греции Мария Саккари.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 10) — Кристина Плишкова (Чехия, Q) — 7:6 (7:4), 6:4
Джессика Пегула (США, 23) — Мисаки Дои (Япония) — 6:3, 6:2
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