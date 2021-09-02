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Квитова обыграла Кристину Плишкову во втором раунде US Open

22:48
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Чешская теннисиста Петра Квитова победила свою соотечественницу Кристину Плишкову (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде.

Следующей соперницей чешки станет представительница Греции Мария Саккари.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 10) — Кристина Плишкова (Чехия, Q) — 7:6 (7:4), 6:4

Джессика Пегула (США, 23) — Мисаки Дои (Япония) — 6:3, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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