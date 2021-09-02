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US Open-2021: мужчины, все результаты 2 сентября

22:00
В четверг, 2 сентября, — четвертый день US Open. Фото USA Today Sports
В четверг, 2 сентября, — четвертый день US Open. Фото USA Today Sports
В четверг, 2 сентября, — четвертый день US Open.

На Открытом чемпионате США проходят матчи второго круга в мужском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Райлли Опелка (США, 22) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:6 (7:1), 7:5, 6:4

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