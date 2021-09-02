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Зверев обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел в третий раунд US Open

22:37
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:1, 6:0, 6:3) в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.

Следующим соперником Зверева станет победитель пары Джек Сок (США) — Александр Бублик (Казахстан.)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:1, 6:0, 6:3

Райлли Опелка (США, 22) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:6 (7:1), 7:5, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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