Кудерметова и Павлюченкова обыграли Потапову и Сизикову на старте парного турнира Australian Open
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова обыграли соотечественниц Анастасию Потапову и Яну Сизикову в первом круге парного турнира Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 42 минуты.
Во втором круге турнира «Большого шлема» Кудерметова и Павлюченкова встретятся с победительницами матча Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлайфф (Канада) — Надя Подороска (Аргентина)/Майар Шериф (Египет).
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