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Сегодня, 11:43

Кудерметова и Павлюченкова обыграли Потапову и Сизикову на старте парного турнира Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова обыграли соотечественниц Анастасию Потапову и Яну Сизикову в первом круге парного турнира Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 42 минуты.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Кудерметова и Павлюченкова встретятся с победительницами матча Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлайфф (Канада) — Надя Подороска (Аргентина)/Майар Шериф (Египет).

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Яна Сизикова
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