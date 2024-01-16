Чесноков оценил поддержку российских теннисистов на Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поддержку российских теннисистов на Australian Open-2024.

Ранее, во время матча первого круга между россиянкой Анной Калинской и американкой Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), болельщики спели песню «Калинка».

«Здорово, что на кортах Australian Open звучат наши песни и российские теннисисты не остаются без поддержки. Наших теннисистов всегда очень хорошо поддерживали в Австралии, помню, когда я играл, за нас многие болели, потому что там живет много русских. Это очень хороший, позитивный момент, который заставляет улыбнуться», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге Калинская встретится с Аранчей Рус из Нидерландов.