Коко Гауфф — Каролина Мухова: прямая трансляция матча US Open (видео)
Матч 1/2 финала US Open Гауфф — Мухова начнется 8 сентября в 02:00 мск
Американская теннисистка Коко Гауфф и чешка Каролина Мухова сыграют в матче 1/2 финала US Open в ночь на пятницу, 8 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».
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