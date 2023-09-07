Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:34

Каливод считает, что Медведев должен правильно восстановиться к матчу с Алькарасом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод оценил шансы россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса в преддверии полуфинального матча US Open.

«На данной стадии турнира встречается только элита мирового тенниса. Алькарас — исключительный спортсмен. Он молодой и очень талантливый теннисист, а также достаточно амбициозный и голодный до побед спортсмен. Хоть его карьера только начинается, но он уже успел стать первой ракеткой рейтинга и будет стремиться только упрочить свое положение. Для Даниила это тяжелый соперник, но, как сказал сам Медведев в одном из интервью, ему надо сыграть на пределе своих возможностей и показать свой лучший теннис. Только так он сможет обыграть Алькараса. Работа тренерского штаба будет также важна. Жиль Сервара должен непременно что-то придумать. Но самое главное, Медведев должен правильно восстановиться к своему полуфинальному матчу. Мы видели, как он после поединка с Рублевым залез в ледяную воду. Играть в такую жару — невероятное испытание», — приводит слова Каливода RT.

Матч Медведев — Алткарас пройдет 8 сентября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1199956-kalivod-medvedev-alkaras
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Фура наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каливод заявил, что Медведев и Рублев играли в ужаснейших условиях в четвертьфинале US Open
Новости
RSS RSS
Все новости