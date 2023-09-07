Каливод считает, что Медведев должен правильно восстановиться к матчу с Алькарасом

Заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод оценил шансы россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса в преддверии полуфинального матча US Open.

«На данной стадии турнира встречается только элита мирового тенниса. Алькарас — исключительный спортсмен. Он молодой и очень талантливый теннисист, а также достаточно амбициозный и голодный до побед спортсмен. Хоть его карьера только начинается, но он уже успел стать первой ракеткой рейтинга и будет стремиться только упрочить свое положение. Для Даниила это тяжелый соперник, но, как сказал сам Медведев в одном из интервью, ему надо сыграть на пределе своих возможностей и показать свой лучший теннис. Только так он сможет обыграть Алькараса. Работа тренерского штаба будет также важна. Жиль Сервара должен непременно что-то придумать. Но самое главное, Медведев должен правильно восстановиться к своему полуфинальному матчу. Мы видели, как он после поединка с Рублевым залез в ледяную воду. Играть в такую жару — невероятное испытание», — приводит слова Каливода RT.

Матч Медведев — Алткарас пройдет 8 сентября.