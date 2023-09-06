Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:15

Кирьос — о победе над Медведевым на US Open-2022: «Я определенно не получил должного признания за его разгром»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийский теннисист Ник Кирьос, говоря о выходе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинал US Open-2023, вспомнил победу над ним в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года. По мнению австралийца, он не получил должного признания за выигранный матч.

Тогда встреча закончилась со счетом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Кирьоса.

«Я определенно не получил должного признания за то, что разгромил его в прошлом году», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

В матче четвертого круга US Open-2023 Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минаура. В 1/4 финала турнира он встретится с соотечественником Андреем Рублевым. Матч пройдет 6 сентября и начнется в 20.30 по московскому времени.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
1
0
Читайте также
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Канал ESPN предоставил теннисистам бесплатные трансляции US Open после заявления Медведева
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз
Стала известна причина убийства женщиной своей дочери в Краснодаре
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Медведев — Рублев: прямая трансляция матча US Open (видео)
Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Чжэн — Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)
Свентек прокомментировала потерю первой строчки рейтинга WTA
Остапенко: «Я верю, что смогу выиграть еще один турнир «Большого шлема»
Петрова заявила, что не опасается за здоровье Медведева на US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чжэн — Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)

Медведев — Рублев: прямая трансляция матча US Open (видео)
Новости
RSS RSS
Все новости