Кирьос — о словах Циципаса: «Я не знаю, о чем он. Рассказывать про буллинг — какое-то нытье»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал претензии Стефаноса Циципаса после поражения грека в третьем круге Уимблдона.

«Я не знаю, о чем он. Цирк он устраивал. Не знаю, чего он ко мне прицепился. У него какие-то серьезные проблемы. Меня в раздевалке любят, у меня полно друзей. Я один из самых популярных. А его никто не любит. Нужно об этом сказать. И вы бы видели, с какими парнями я играю в баскетбол. Они дикие. А на Уимблдоне люди мягкие. Рассказывать про буллинг — это нытье какое-то.

Мы с ним разные люди. И если это на него так повлияло и сбило с игры, то это его проблема. Я бы тоже расстраивался, если бы проиграл кому-то на двух турнирах подряд. Пусть он лучше придумает, как меня обыграть», — сказал Кирьос после матча.

В матче с Кирьосом Циципас был оштрафован на один гейм. Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны. Кирьос потребовал, чтобы судья его дисквалифицировал.

В следующем круге Уимблдона Кирьос сыграет с Брэндоном Накашимой из США.