Мария Боузкова обыграла Гарсию и впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
Чешская теннисистка Мария Боузкова обыграла француженку Каролину Гарсию в четвертом круге Уимблдона.
Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2.
66-я ракетка мира Боузкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету 55-й ракетки мира Гарсии — два эйса, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из трех.
23-летняя чешка впервые в карьере вышла четвертьфинал турнира «Большого шлема».
В следующем раунде Боузкова сыграет с победительнице матча Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Онс Жабер (Тунис, 3).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мария Боузкова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 7:5, 6:2