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Сегодня, 15:00

Мария Боузкова обыграла Гарсию и впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Мария Боузкова обыграла француженку Каролину Гарсию в четвертом круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2.

66-я ракетка мира Боузкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету 55-й ракетки мира Гарсии — два эйса, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из трех.

23-летняя чешка впервые в карьере вышла четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В следующем раунде Боузкова сыграет с победительнице матча Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Онс Жабер (Тунис, 3).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 7:5, 6:2

Теннис
Wimbledon
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