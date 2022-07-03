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Циципас: «Кирьос постоянно издевается, он занимается буллингом по отношению к соперникам»

Сергей Разин
корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения в третьем круге Уимблдона от австралийца Ника Кирьоса прокомментировал поведение соперника.

«Кирьос постоянно издевается — вот что он делает. Он занимается буллингом по отношению к соперникам. Наверное, он был хулиганом в школе. Я не люблю хулиганов. Мне не нравятся люди, унижающие других. В характере Кирьоса есть и хорошие черты, но есть и очень злая сторона, которая, если ее раскрыть, в действительности может причинять много вреда окружающим.

После каждого сыгранного мяча, после каждого моего очка я чувствовал, что по другую сторону сетки что-то происходит. Это его способ манипулировать соперником и заставить его отвлекаться. Ни один другой игрок не делает этого. Нет другого теннисиста, который все время чем-то так расстроен и разочарован», — приводит слова Циципаса Reuters.

В матче с Кирьосом Циципас был оштрафован на один гейм. Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны. Кирьос потребовал, чтобы судья его дисквалифицировал.

В следующем круге Уимблдона Кирьос сыграет с Брэндоном Накашимой из США.

Ник Кирьос
Стефанос Циципас
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