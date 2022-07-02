Циципас получил штраф на очко в матче с Кирьосом

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас был оштрафован на гейм по ходу матча с Ником Кирьосом на Уимблдоне.

Первое предупреждение он получил после второго сета за выбитый мяч, а второе — за неспортивное поведение. Его ему вынесли, когда Кирьос подал с руки, и Циципас со всей силы пробил прием, даже не целясь в корт.

После этого Циципас был возмущен, что он заработал два предупреждения, а Кирьос, который два с половиной сета бранился и постоянно спорил с судьей, только одно.

«Я тоже могу разговоры начать. Мы собрались играть в теннис. А на корте человек, который не хочет. А теперь он, конечно, хочет. До этого не хотел, а теперь хочет», — возмущался Циципас.