Касаткина вышла во второй круг Australian Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 3:6, 6:2