Касаткина вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 6:2, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 3:6, 6:2
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