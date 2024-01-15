Янчук: «Медведев обретет форму и уверенность по ходу Australian Open»

Тренер Виктор Янчук оценил турнирную сетку третьей ракетки мира Даниила Медведева на Australian Open-2024.

«Сетка нормальная для Медведева. Он легко пройдет первые круги и дальше, думаю, все-таки обретет форму и уверенность. Ему этой уверенности не занимать. Он не боится никаких соперников и готов дать бой каждому», — цитирует «Газета.Ru» Янчука.

Матч первого круга Открытого чемпионата Австралии против 144-й ракетки мира француза Теренса Атмана стал для Медведева первым в году.

27-летний россиянин уступил в первом сете со счетом 5:7, затем выиграл две партии (6:2, 6:4), а в четвертой при счете 1:0 в пользу сделавшего брейк Медведева соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Во втором круге Медведев встретится с 53-й ракеткой мира финном Эмилом Руусвуори.