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Сегодня, 13:42

Касаткина разгромно проиграла Грачевой в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла соотечественнице Варваре Грачевой в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 1:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 57 минут.

8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету 97-й ракетки мира Грачевой ни одного эйса, 2 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге 22-летняя россиянка сыграет с Лукрецией Стефанини (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:1, 6:1

Клер Лю (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) — Элисон Риске (США) — 5:7, 6:1, 6:4

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
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