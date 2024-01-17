Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала поражение от россиянки Марии Тимофеевой (6:1, 4:6, 1:6) во втором круге Australian Open.

«Я планировала остаться здесь еще на какое-то время. Мне нужно просто смириться с этим поражением, а потом посмотреть, как я себя чувствую и что хочу делать. Когда у тебя здесь семья и ты приводишь всех, ты хочешь выиграть еще больше, потому что хочешь остаться здесь подольше и не переезжать. Это определенно отстой и разочаровывает. Я чувствовала, что это мой матч, который я должна выиграть, но я этого не сделала. Очевидно, что я сижу здесь с чувством глубокого разочарования, потому что, оглядываясь назад, я чувствую, что матч ускользнул из моих рук», — приводит слова Возняцки пресс-служба Australian Open.

Следующей соперницей 20-летней Тимофеевой будет Беатрис Хаддад Майя.