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Сегодня, 11:10

Павлюченкова в двух сетах проиграла Бадосе во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Australian Open-2024.

Во втором круге она проиграла испанке Пауле Бадосе со счетом 2:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут.

На счету 46-й ракетки мира Павлюченковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5. 100-я ракетка мира Бадоса 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Следующей соперницей Бадосы станет Аманда Анисимова (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/6/
Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
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