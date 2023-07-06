Каролин Гарсия вышла в третий круг Уимблдона
Француженка Каролин Гарсия обыграла канадку Лейлу Фернандес во втором круге Уимблдона — 3:6, 6:4, 7:6 (10:6). Матч длился 2 часа 32 минуты.
В следующем круге Гарсия встретится с Марией Боузковой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) — Лейла Фернандес (Канада) — 3:6, 6:4, 7:6 (10:6)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 4:6, 6:2, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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