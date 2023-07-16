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Сегодня, 08:00

Алькарас — Джокович: где смотреть прямую трансляцию финала Уимблдона-2023

Алькарас и Джокович начнут финал Уимблдона в воскресенье днем
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Уимблдон-2023 ждет главный матч.
Фото Reuters

Карлос Алькарас и Новак Джокович сыграют финале Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Встреча пройдет в воскресенье, 16 июля, на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, время ннчала в 16:00 (по Москве).

На пути к финалу Алькарас победил россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:3, 6:3, а Джокович обыграл итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:4, 7:6(4).

Это первый финал Уимблдона для испанского теннисиста, в то время как серб играет пятый решающий матч подряд и девятый в карьере в рамках данного турнира.

Победитель Уимблдона-2023 заработает 2,35 миллиона фунтов — это на 11,2% больше, чем в 2022 году. Также триумфатор финального матча станет первой ракеткой мира.

Легальных трансляций Уимблдонского турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матча в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований и с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Джокович — Алькарас: финал Уимблдона. Онлайн-трансляция главного матча

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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