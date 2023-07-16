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Первая и вторая ракетки мира сыграют в финале мужского Уимблдона впервые с 2015 года

Руслан Минаев
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Новак Джокович сыграют в финале Уимблдона.

Это первый случай с 2015 года, когда в решающем матче за титул встретились лидер мирового рейтинга Джокович и вторая ракетка мира — Роджер Федерер. В том матче победу одержал серб — 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3.

Финал Уимблдона-2023 между Джоковичем и Алькарасом состоится в воскресенье, 16 июля. Счет в личных встречах 1-1.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Роджер Федерер
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