Первая и вторая ракетки мира сыграют в финале мужского Уимблдона впервые с 2015 года

Первая ракетка мира Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Новак Джокович сыграют в финале Уимблдона.

Это первый случай с 2015 года, когда в решающем матче за титул встретились лидер мирового рейтинга Джокович и вторая ракетка мира — Роджер Федерер. В том матче победу одержал серб — 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3.

Финал Уимблдона-2023 между Джоковичем и Алькарасом состоится в воскресенье, 16 июля. Счет в личных встречах 1-1.