Като — о дисквалификации на «Ролан Гаррос»: «Мне сказали: «Если бы на месте болгерл был мальчик, все было бы нормально»

Японская теннисистка Мию Като рассказала, как отреагировала на дисквалификацию с «Ролан Гаррос».

«Большой шлем» лишил ее очков и призовых за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку во время мата 1/8 финала парного турнира.

«Я просто перебросила мяч болдетям, чтобы соперницы подавали. После со мной разговаривали судья и супервайзер. Они сказали: «Если бы на месте болдевочки был мальчик, все было бы нормально». Еще они объяснили, что так как девочка плакала больше 15 минут, они были вынуждены принять решение, потому что если бы она перестала через пять минут, то все было бы в порядке; или если бы мяч попал ей в ноги или руки, то все было бы в порядке. Но нет, поскольку мяч попал в шею, все было по-другому.

Я несколько часов просидела в раздевалке, не хотела заходить в соцсети, не хотела ни с кем разговаривать. Мне нужно было идти на допинг-контроль, поэтому я ждала в одиночестве. До дня финала в миксте не было ничего веселого. К счастью, я получила много ободряющих, позитивных сообщений. Игроки, тренеры, все меня очень поддерживали», — приводит слова Като CLAY.

Като рассказала, как отнесла к поведению соперниц Мари Бузковой и Сары Соррибес-Тормо, которые требовали ее дисквалификации.

«Бузкова мне написала, но я не ответила. „Жаль, что сегодня так получилось. Надеюсь, с тобой и твоей партнершей все в порядке“. Я была разочарована», — сказала Мию.