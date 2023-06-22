Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:02

Россиянка Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка юниорских «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне.

«Да, Алина получила британскую визу для участия в Уимблдоне», — приводит ТАСС слова тренерА Корнеевой ЮлиИ Бекещенко.

31 марта организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов. При этом россиянам и белорусам будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: ТАСС
Теннис
Wimbledon
1
0
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Тарпищев рассказал о сложностях с получением виз для российских теннисистов перед юниорским Уимблдоном
Агент Медведева и сестер Андреевых подтвердил, что его клиенты получили британские визы
«Он умный, а вокруг идиоты, или ему не хватает денег?» За что ненавидят Джоковича?
Бывшая ученица Турсунова не в состоянии выступать из-за боли. Контавейт уходит в 27 лет
Контавейт объявила, что Уимблдон станет последним турниром в ее карьере
Тарпищев заявил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев рассказал о сложностях с получением виз для российских теннисистов перед юниорским Уимблдоном
Новости
RSS RSS
Все новости