Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Сколько заработал Карацев за выход в полуфинал Australian Open

11:31
Аслан Карацев. Фото Twitter
Аслан Карацев. Фото Twitter
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев 16 февраля после победы в четвертьфинале Australian Open над Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) заработал почти 663 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ATP в Twitter.

Всего за профессиональную карьеру 27-летний россиянин заработал 618 тысяч долларов, что на 45 тысяч меньше, чем за австралийский турнир на данный момент.

После победы Карацев не мог поверить, что пробился так далеко на турнире «Большого шлема».

«Сейчас я даже не знаю, как прокомментировать свой успех. Мне не верится, что я прошел так далеко. Я старался не потерять бдительность, считаю, это у меня неплохо получилось», — заявил спортсмен во время флеш-интервью.

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир