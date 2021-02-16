Сколько заработал Карацев за выход в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев 16 февраля после победы в четвертьфинале Australian Open над Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) заработал почти 663 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ATP в Twitter.

Всего за профессиональную карьеру 27-летний россиянин заработал 618 тысяч долларов, что на 45 тысяч меньше, чем за австралийский турнир на данный момент.

? Aslan Karatsev's career prize money: US $ 618,354

? Prize money for #AusOpen semi-finalist: US $ 662,696 — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

После победы Карацев не мог поверить, что пробился так далеко на турнире «Большого шлема».

«Сейчас я даже не знаю, как прокомментировать свой успех. Мне не верится, что я прошел так далеко. Я старался не потерять бдительность, считаю, это у меня неплохо получилось», — заявил спортсмен во время флеш-интервью.

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).