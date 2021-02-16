Эмоции Карацева после победы над Димитровым в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на победу над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала Australian Open.

27-летний теннисист вскинул руку после победного розыгрыша в гейме на подаче соперника.

Карацев обыграл Димитрова в четырех сетах (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, 16 февраля начало — в 12.30 (мск).