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Эмоции Карацева после победы над Димитровым в 1/4 финала Australian Open

11:15
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на победу над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала Australian Open.

27-летний теннисист вскинул руку после победного розыгрыша в гейме на подаче соперника.

Карацев обыграл Димитрова в четырех сетах (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, 16 февраля начало — в 12.30 (мск).

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