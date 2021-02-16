Эмоции Карацева после победы над Димитровым в 1/4 финала Australian Open
11:15
Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на победу над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала Australian Open.
27-летний теннисист вскинул руку после победного розыгрыша в гейме на подаче соперника.
??? Маджер— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 16, 2021
??? Герасимов
??? Шварцман
??? Оже-Альяссим
??? Димитров
??? Джокович/Зверев
Машина, @AsKaratsev! pic.twitter.com/JV0qXExRIZ
Карацев обыграл Димитрова в четырех сетах (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, 16 февраля начало — в 12.30 (мск).
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