Карацев в четырех сетах обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев 16 февраля в матче 1/4 финала Australian Open в четырех сетах победил болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Соперники за матч подали по девять эйсов, у болгарина на одну невынужденную ошибку больше (семь против шести), но у Карацева преимущество по «виннерсам» — 33 против 21.

Соперники провели на корте два часа и 25 минут.

В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).

В среду, 17 февраля, свой четвертьфинальный матч проведут россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, их встреча начнется в 7.00 (мск).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2