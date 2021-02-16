Карацев в четырех сетах обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев 16 февраля в матче 1/4 финала Australian Open в четырех сетах победил болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Соперники за матч подали по девять эйсов, у болгарина на одну невынужденную ошибку больше (семь против шести), но у Карацева преимущество по «виннерсам» — 33 против 21.
Соперники провели на корте два часа и 25 минут.
В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).
В среду, 17 февраля, свой четвертьфинальный матч проведут россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, их встреча начнется в 7.00 (мск).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2
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