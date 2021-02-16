Российский теннисист Аслан Карацев во время флеш-интервью после победы в четвертьфинале Australian Open над Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) прокомментировал ход игры.

«Изначально мне даже показалось, что Димитров был быстрее, сильнее меня. Сейчас я даже не знаю, как прокомментировать свой успех. Мне не верится, что я прошел так далеко. Я старался не потерять бдительность, считаю, это у меня неплохо получилось. Да, брейк в первом сете мне не помог, зато дальше все пошло, как надо», — заявил 27-летний теннисист.

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).