Карацев снялся с Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.

2 января Карацев получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. 30-летний россиянин снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

Карацева увезли с корта в коляске с пакетом льда на колене.

Из россиян в основную сетку турнира пробились Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.