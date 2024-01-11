Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

Стали известны соперники россиян по первому кругу Australian Open. Пресс-служба турнира опубликовала сетку одиночного мужского разряда.

Даниил Медведев встретится с квалифаером/лаки лузером из квалификации. Андрей Рублев сыграет с Тьяго Сайбот Уайлдом из Бразилии. Карен Хачанов — с Даниелем Альмайером (Германия), Павел Котов — с Артуром Риндеркнехом (Франция), Александр Шевченко — с Хауме Муньяром (Испания), Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспуром (Нидерланды).

Россиянин Аслан Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии. 2 января Карацев получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.