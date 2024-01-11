Стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу Australian Open

Стали известны соперницы россиянок по первому кругу Australian Open. Пресс-служба турнира опубликовала сетку одиночного женского разряда. Соревнования стартуют 14 января.

Вероника Кудерметова сыграет с Викторией Голубич (Швейцария), Анна Блинкова — с Кристиной Букшой (Испания), Дарья Касаткина — с Пейтон Стернс (США), Анна Калинская — с квалифаером, Элина Аванесян — с Бай Чжуосюань (Китай), Анастасия Потапова — с Кайей Юван (Словения), Мирра Андреева — с Бернардой Пэрой (США), Камилла Рахимова — с Эминой Бекташ (США), Екатерина Александрова — с Лаурой Зигемунд (Германия), Людмила Самсонова — с Амандой Анисимовой (США) и Анастасия Павлюченкова — с Донной Векич (Хорватия).

Список россиянок пополнят спортсменки, которые отберутся на турнир через квалификацию.