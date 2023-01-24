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Сегодня, 09:05

Калинская вышла в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Анна Калинская и американка Кэролайн Доулхайд в 1/8 финала Australian Open обыграли канадку Габриэлу Дабовски и мексиканку Джулиану Олмос.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2. На счету Калинской и Доулхайд эйс и двойная ошибка, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Калинская и Доулхайд встретятся с японками Сюко Аоямой и Еной Шибахарой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 3) — 7:5, 6:2

Australian Open
Анна Калинская
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