Калинская вышла в четвертьфинал парного турнира Australian Open
Россиянка Анна Калинская и американка Кэролайн Доулхайд в 1/8 финала Australian Open обыграли канадку Габриэлу Дабовски и мексиканку Джулиану Олмос.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2. На счету Калинской и Доулхайд эйс и двойная ошибка, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Калинская и Доулхайд встретятся с японками Сюко Аоямой и Еной Шибахарой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 3) — 7:5, 6:2
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