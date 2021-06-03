Кафельников намекнул в Twitter, что заболел коронавирусом

Бывший теннисист Евгений Кафельников в своем Twitter намекнул, что заразился коронавирусом.

Twitter Евгения Кафельникова.

«Ну теперь и он до меня добрался (в оригнале нецезурное слово -Прим. «СЭ»)», — написал Кафельников, продолжив затем предложение нецензурным выражением. На просьбу пояснить, что он имеет в виду, спортсмен ответил: «C19».

Twitter Евгения Кафельникова.

47-летний Евгений Кафельников — победитель Roland Garros и Australian Open в одиночном разряде, трехкратный победитель Roland Garros и чемпион US Open в парном разряде. Победитель 26 турниров в одиночном разряде и еще 27 в парном. Олимпийский чемпион-2000 года, экс-первая ракетка мира.