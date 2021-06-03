Калинская и Кузьмова проиграли в первом раунде парного турнира Roland Garros
17:44
Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова не сумели выйти во второй раунд Roland Garros в женском парном разряде.
В первом круге их победил дуэт Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) — 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и десять минут.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) — Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — 6:2, 6:3
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