Калинская и Кузьмова проиграли в первом раунде парного турнира Roland Garros

Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова не сумели выйти во второй раунд Roland Garros в женском парном разряде.

В первом круге их победил дуэт Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) — 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и десять минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) — Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — 6:2, 6:3