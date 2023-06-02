Музетти обыграл Норри в третьем круге «Ролан Гаррос»
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продлился 2 часа 11 минут.
В четвертом круге Музетти встретится с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14) — 6:1, 6:2, 6:4
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