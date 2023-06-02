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Сегодня, 21:17

Музетти обыграл Норри в третьем круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Итальянец Лоренцо Музетти обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продлился 2 часа 11 минут.

В четвертом круге Музетти встретится с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14) — 6:1, 6:2, 6:4

Теннис
Roland Garros
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