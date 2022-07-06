Надаль о выходе в полуфинал Уимблдона: «Думал, что не смогу доиграть, но корт и его энергия помогли»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем в четвертьфинале Уимблдона-2022 (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

«Это был тяжелый день против отличного игрока. Отдаю должное Тэйлору, он отлично играл в течение всего сезона. С моей личной точки зрения, этот матч был совсем непростым, я очень рад, что вышел в полуфинал», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Во втором сете, ведя в счете 4:3 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» взял медицинский тайм-аут.

«В целом с телом все в порядке. В брюшной (области) не очень хорошо, если честно. Мне нужно найти способ подавать немного по-другому. В течение матча я думал, что не смогу доиграть, не знаю. Корт, его энергия (помогли мне).

Надеюсь, буду готов к игре (в полуфинале. — Прим. «СЭ»). Ник отличный игрок на всех покрытиях, но особенно на траве. У него отличный сезон на траве и это будет большой вызов. Мне нужно быть готовым на 100%, чтобы иметь шансы, и я настроен на это», — сказал он.

В следующем матче испанец сыграет против австралийца Ника Кирьоса.