«Они не выбирали, где им рождаться». Рыбакина поддержала российских теннисистов

Елена Рыбакина поддержала российских теннисистов, который не смогли выступить на Уимблдоне-2022

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила, что испытывает сочувствие к российским спортсменам, которые не получили шанса выступить на Уимблдоне в 2022 году.

«Все мы занимаемся спортом, все мы хотим соревноваться. Ведь они не выбирали, где им рождаться. Конечно, я сочувствую им, потому что все хотят выступить на крупнейшем турнире, на Уимблдоне», — цитирует Рыбакину The Guardian.

Елена Рыбакина в среду впервые в своей карьере стала полуфиналисткой одиночного разряда Уимблдона — одного из четырех турниров самой престижной теннисной серии «Большой шлем».

20 апреля стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.