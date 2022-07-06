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«Они не выбирали, где им рождаться». Рыбакина поддержала российских теннисистов

Елена Рыбакина поддержала российских теннисистов, который не смогли выступить на Уимблдоне-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила, что испытывает сочувствие к российским спортсменам, которые не получили шанса выступить на Уимблдоне в 2022 году.

«Все мы занимаемся спортом, все мы хотим соревноваться. Ведь они не выбирали, где им рождаться. Конечно, я сочувствую им, потому что все хотят выступить на крупнейшем турнире, на Уимблдоне», — цитирует Рыбакину The Guardian.

Елена Рыбакина в среду впервые в своей карьере стала полуфиналисткой одиночного разряда Уимблдона — одного из четырех турниров самой престижной теннисной серии «Большой шлем».

20 апреля стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Wimbledon
Елена Рыбакина
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