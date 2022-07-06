Кирьос стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Уимблдона со времен Сафина в 2008 году

40-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Уимблдона с 2008 года, когда до 1/2 финала турнира дошел Марат Сафин.

На Уимблдоне-2008 россиянин играл, находясь на 75-й строчке рейтинга ATP. В полуфинале Сафин проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. В другой паре испанец Рафаэль Надаль был сильнее 94-й ракетки мира немца Райнера Шуттлера.

В четвертьфинале Уимблдона-2022 Кирьос обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:4, 6:3, 7:6 (7:5). За выход в финал турнира «Большого шлема» австралиец поборется с Надалем.