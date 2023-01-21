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Сегодня, 14:40

Баутиста-Агут победил Маррея в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
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Энди Маррей.
Фото Reuters

Испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл британца Энди Маррея в третьем круге Australian Open-2023 — 6:1, 6:7 (7:9), 6:3, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 32 минуты.

На счету Баутисты-Агута в матче 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 попыток. У 3-кратного победителя турниров «Большого шлема» Маррея — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 попыток.

В 1/8 финала AO испанец сыграет против американца Томми Пола.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Энди Маррей
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