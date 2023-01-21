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Сегодня, 14:37

Чесноков: «Руне — фаворит в матче с Рублевым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Хольгер Руне является фаворитом в противостоянии с Андреем Рублевым в матче 1/8 финала Australian Open.

«Руне — молодой парень, у него полно уверенности, куча амбиций. И, мне кажется, Рублеву будет крайне тяжело в следующем матче. Потому что у Руне есть все: хорошие ноги, он отлично передвигается, хорошо подает и играет в агрессивный теннис. Он хорошо видит свободный угол, куда нужно сыграть так, чтобы доставить сопернику самые большие неудобства. Если говорить о том, кого назвать фаворитом матча, я бы все-таки сказал, что это Руне», — приводит слова Чеснокова «Газета.ру».

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/21/19541767.shtml
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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