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Хачанов прокомментировал выход в четвертый круг Уимблдона

18:47
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертый круг Уимблдона.

«Всем спасибо за поддержку! Очень приятно играть со зрителями на трибунах. Вперед!» — написал у себя в Instagram Хачанов.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

В третьем круге Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4). Следующим соперником россиянина станет победитель матча Дэниэл Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).

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Иван Торопцев все материалы автора

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