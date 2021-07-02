Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертый круг Уимблдона.

«Всем спасибо за поддержку! Очень приятно играть со зрителями на трибунах. Вперед!» — написал у себя в Instagram Хачанов.

В третьем круге Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4). Следующим соперником россиянина станет победитель матча Дэниэл Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).